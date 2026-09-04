Si rinnovano, a Siapiccia, i festeggiamenti in onore della Madonna del Rimedio. Celebrazioni a cura dell’omonimo comitato della festa, che riunisce le leve del ’76, 86’ e 96’. Il programma degli appuntamenti prenderà il via lunedì 7 settembre, alle 19, con la Santa Messa e la fiaccolata per le vie del paese. Alle 22, balli in piazza con Matteo Diana all’organetto. Alle 22.30, gara poetica con Dionigi Bitti e Nicola Farina, accompagnati dal Tenore di Orgosolo. Martedì 8, alle 8.30, la Santa Messa. Alle 10, la processione per le vie del paese accompagnata da cavalieri, fisarmonicisti, suonatori di launeddas, confraternita e fucilieri. A seguire la Messa. Nel pomeriggio, alle 17, intrattenimento per bambini con i gonfiabili, pop corn e zucchero filato. Alle 21, balli in piazza. Alle 22, concentro di Maria Luisa Congiu. Alle 23.30, i fuochi d’artificio e chiusura con Dj set. Martedì 9, alle 19, Santa Messa e benedizione delle rose. Alle 22, epilogo con la serata musicale in compagnia del gruppo “Max For Ever”, tributo agli 883.

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