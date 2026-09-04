Il festival "Voci d'Europa" approda a Monteleone Rocca DoriaDomenica tappa all'abbazia di San Pietro di Sorres (Borutta)
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Dopo il concerto sul traghetto per l'Asinara e quello nella chiesa romanico-gotica della Madonna delle Grazie a Santa Maria Coghinas, prosegue il viaggio del Festival Internazionale di musica polifonica "Voci d'Europa", giunto all'edizione numero 43.
Sabato la manifestazione organizzata dal Coro Polifonico Turritano si trasferisce nel borgo di Monteleone Rocca Doria. Due gli appuntamenti: alle 19.30 concerto all'aperto con il Coro de Iddanoa Monteleone, la Polifonica Santa Cecilia e il Coro Lorenzo Perosi di Dorgali. Alle 20.30 all’interno della chiesa di Sant’Antonio si esibiranno il Coro Hic et Nunc di Cagliari, il coro italo-sloveno Vikra e il Coro Polifonico di Ruda.
Domenica 6 settembre appuntamenti alle 11 nell'abbazia di San Pietro di Sorres a Borutta con la messa cantata dal Coro Vikra, al quale seguirà un altro concerto che vede pure il Coro Hic et Nunc di Cagliari.
Alle 18.30 trasferimento nella Tenuta Li Lioni di Porto Torres per il "Terzo Tempo" con il Coro Santu Mauru (Sorgono), l'associazione "Pro Arte", il Rise and Shine Singers Club Gospel Choir (Cagliari), il Coro San Teodoro (Paulilatino) e il Coro Polifonico Turritano diretto da Laura Lambroni.