A partire da martedì 8 settembre, a Pompu, si terranno i festeggiamenti in onore di Santa Maria.

Organizzati dal Comitato, in collaborazione con la Pro loco e il Comune, 4 giorni di celebrazioni religiose e civili, tra tradizione, musica e balli. Il programma prende il via martedì 8, alle 10.30, con la processione del simulacro della Santa accompagnato da Nodas Antigas. A seguire la messa.

Alle 18.30, la partita di calcetto “Bagadius” contro “Caiottus”. Alle 22.30, lo spettacolo musicale con “Poesias”. Mercoledì 9, alle 10.30, processione e messa solenne. Venerdì 11, alle 22.30, spettacolo musicale con “Fantasias de Ballos” e, da mezzanotte e mezza il Dj set con Tony C. Sabato 12, alle 22.30, la musica di “Best 90/2000 – le migliori hit degli anni 90/2000”. Chiude Dj set con K.Mos.

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