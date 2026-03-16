Open Day il prossimo 19 marzo, al Pevero Golf Club, per la selezione di nuove figure professionali da inserire all’interno degli organici di strutture quali l’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel, il Pevero Golf Club, oltre a diversi ristoranti e bar. Una giornata dedicata alle opportunità di lavoro nel mondo dell’eccellenza alberghiera in Costa Smeralda.

«L’evento – è scritto nel comunicato – rappresenta una grande opportunità per i partecipanti di venire a contatto con le strutture in Costa Smeralda gestite da Marriott International, per conto di Smeralda Holding. Un’occasione unica per conoscere da vicino strutture, servizi e le opportunità professionali e di stage, per coloro che desiderano vivere in Sardegna e lavorare in un contesto internazionale.

Le figure ricercate copriranno le seguenti aree operative: Food & Beverage: Room Service Agent, Host/hostess Ristorante, Restaurant Reservation Agent, Bartender, Chef de Rang, Maître, Sommelier; Cucina: Chef de Partie, Commis Pasticceria, Addetti Cucina e Lavapiatti; Ospitalità e Accoglienza: Front Desk Agent, Concierge, Reservation Agent, Butler, Spa; Back of House: Housekeeper, Facchini, Giardinieri, Manutentori».

L’Open Day del 19 marzo, dalle 10.00 alle 15.00, al Pevero Golf Club, anticipa di pochi giorni la riapertura ufficiale del Cervo Hotel, prevista per il 27 marzo. L’apertura anticipata, che inaugura la nuova stagione già prima della settimana di Pasqua, viene sottolineato nel comunicato, «rappresenta un segnale positivo per il comparto turistico locale: il Cervo Hotel conferma così il proprio contributo nell’estendere il periodo di accoglienza e di fruizione del territorio e ampliare il calendario dell’ospitalità. Una scelta che va nella direzione di un progressivo allungamento della stagione, con l’obiettivo di accogliere ospiti e viaggiatori già dalle prime settimane primaverili».

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