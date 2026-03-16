Uno spettacolo teatrale per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e sostenere progetti socio-umanitari. A promuoverlo è il Rotary Club Cagliari Sud che annuncia l’iniziativa per il 21 marzo nel teatro civico di Selargius, con il patrocinio del Comune.

Lo spettacolo, dal titolo "Baciate e Uccise”, ha la firma della compagnia teatrale “La Scimmia Ubriaca”, impegnata da anni in produzioni a carattere sociale, e che in questa occasione affronta con sensibilità e profondità un tema drammaticamente attuale.

«Attraverso la forza del linguaggio teatrale, la rappresentazione vuol far riflettere il pubblico sulle dinamiche della violenza di genere, sulle sue conseguenze e sull’importanza di riconoscerne i segnali e contrastarla in ogni forma – spiega il presidente del Rotary Club Cagliari Sud, Carlo Puddu – l’obiettivo della serata, oltre alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della violenza contro le donne offrendo un momento culturale di alta qualità artistica e sociale, è quello di raccogliere fondi da destinare ai nostri progetti socio-umanitari».

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a favore della missione Pawaga in Tanzania per attrezzare laboratori scolastici di biologia, fisica, biochimica e professionali per meccanica culinaria e cucito. «Non solo – aggiunge Puddu – servirà a finanziare anche il nostro progetto continuativo di giustizia riparativa “Gli orti del carcere di Uta” con la collaborazione di un altro club rotariano cittadino, e alla ristrutturazione di una scuola elementare nella missione Ivaco in Madagascar con la compartecipazione di numerosi altri club rotazioni della Sardegna».

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