Sabato 28 marzo torna l’appuntamento enogastronomico “Cheremule in festa”, giunto quest’anno alla nona edizione. Le cantine, sparse per le vie del centro storico, ospiteranno le postazioni nelle quali sarà possibile degustare vini locali, piatti della tradizione e non solo. L’appuntamento enogastronomico, nato nel 2015, richiama ogni anno centinaia di visitatori che per l’occasione si recano nel piccolo paese del Meilogu. Durante la manifestazione, curata quest’anno dal Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova 2026 con la collaborazione dell’Associazione Culturale Turistica Pro Loco “Piermario Pittalis” Cheremule, sarà possibile passeggiare tra i murales per le vie dal paese e visitare le vecchie cantine, luoghi dal fascino antico e senza tempo che ancora oggi raccontano la sapiente arte della vendemmia. Un’occasione per visitare anche il Parco dei Petroglifi, con la necropoli di Museddu e la Tomba Branca, i due siti che fanno parte della lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Cheremule in festa è un viaggio nella tradizione all’insegna del gusto con le ricette tradizionali della zona e qualche rivisitazione, il tutto accompagnato da una selezione di vini locali e non. Con l’acquisto del bicchiere, al prezzo di 15 €, sarà possibile mangiare e bere in tutte le postazioni presenti con diversi menù che spaziano dal primo al dolce. Ad animare la serata la musica itinerante del gruppo sassarese “Zeppara”. La tappa finale si svolgerà in compagnia di “DJ Barone” nel locale dell’ex Fox Pub di di via Cugusi.

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