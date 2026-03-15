Selargius, due lotti residenziali da assegnare con estrazioneSelezione casuale tra concorrenti con pari punteggio
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Per giovedì 19 marzo alle 11 al Comune di Selargius è convocata la pubblica seduta per il sorteggio dei concorrenti con pari punteggio nella graduatoria provvisoria finalizzata all’assegnazione di due lotti residenziali destinati a Edilizia Economica e Popolare. Le aree da assegnare sono ubicate nei Piani di Zona nel territorio del Comune di Selargius.
Si comunica che l'estrazione avverrà anche in assenza dei candidati interessati. Per esigenze legate alla tutela della riservatezza dei candidati, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’esito dell’estrazione contenente il solo numero di protocollo generale.