Iscrizioni aperte per la partecipazione alla manifestazione di Stintino Jazz e Classica, in scadenza il 23 giugno. Il Museo della Tonnara ospiterà a luglio la tradizionale rassegna di concerti e masterclass dell’Associazione LABohème che da 13 anni si occupa di diffondere nuovi talenti attraverso seminari di musica d’insieme, masterclass e concerti. Stintino Jazz torna per la stagione numero 13 con una masterclass di canto jazz nuova di zecca con la docente Giulia Grigoletto Lorvich e il pianista Mariano Tedde, la speciale lezione-concerto con gli storici docenti Bruno Tommaso e Roberto Spadoni supportati dallo Stintino Jazz Ensamble e 10 concerti a ingresso gratuito in 10 giorni con grandi ospiti dal Jazz alla Classica. I seminari di canto jazz sono in programma dal 13 al 17 luglio con docente Giulia Grigoletto Lorvich, pianista accompagnatore Mariano Tedde. Inoltre in calendario anche Historical Songbook (14 luglio), Lezione-concerto con Bruno Tommaso e Roberto Spadoni, insieme allo Stintino Jazz Ensemble per migliorare la tecnica vocale e il linguaggio del jazz, attraverso professionisti del settore e la condivisione della musica con altri appassionatI.

© Riproduzione riservata