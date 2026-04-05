Tutto pronto per la Pasquetta Turritana: lunedì 6 aprile Porto Torres si prepara ad una giornata di festa che culminerà con l’atteso concerto dei The Kolors, alle 18, sotto la Torre Aragonese. A partire dalle ore 10, il centro cittadino si trasformerà in una vasta area pedonale che, dal Corso Vittorio Emanuele fino a via Mare, offrirà un percorso animato da mercatini dell’artigianato e dell’ingegno creativo, chioschi dedicati alla somministrazione di cibo e bevande e spazi pensati per la convivialità. In piazza Eroi dell’Onda sarà allestita un’area dedicata ai più piccoli con i giochi gonfiabili. Dalle 10 alle 12, piazza Eroi dell’Onda si riempirà di aquiloni con “Aquilara” (in collaborazione con la Pro Loco Turritana) con l’artista Roland D’Alessandro. A spiccare il volo sarà anche un messaggio di speranza: gli aquiloni di Roland sono un gioco molto popolare tra i bambini dei paesi del Medio Oriente, oggi più che mai pesantemente martoriati dalla guerra. Tra piazza Umberto I e la Chiesa della Consolata sarà possibile ammirare la mostra statica a cura del Vespa Club Porto Torres, un’esposizione che celebra uno dei simboli più iconici del design e della mobilità italiana. La musica accompagnerà l’intera giornata: dalle ore 12 le vie del centro si animeranno con le esibizioni delle band locali – Disco 70, The Punch, Bianchi e Bernie, Tuning Places – creando la giusta atmosfera in attesa del grande appuntamento serale.Alle ore 18, sotto la suggestiva Torre Aragonese, saliranno sul palco i The Kolors con un live ad alta energia: un viaggio tra sonorità pop, rock, funk ed elettroniche che promette di coinvolgere il pubblico e chiudere la giornata con uno spettacolo di forte impatto.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile conoscere più da vicino le meraviglie del Parco Nazionale dell’Asinara, grazie a uno spazio dedicato in cui operatori e rappresentanti accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’isola, tra natura incontaminata e itinerari di straordinaria bellezza.



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