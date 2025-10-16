Sport, natura e solidarietà a sostegno della ricerca contro i tumori femminili s’incontrano a Sant’Antonio. Sarà Jerzu a ospitare la Pink parade, la manifestazione solidale promossa da PittaRosso e Fondazione Umberto Veronesi. Organizza il Team sui Tacchi con Patry. È il sindaco Carlo Lai ad accogliere l’ondata rosa: «Sono orgoglioso che Jerzu, ospitando la Pink parade, non venga identificato solo come il paese del Cannonau o dei Tacchi d’Ogliastra, non sia solo il borgo che profuma di vino, di vento e di pietra ma, promuovendo questa iniziativa speciale, diventi il simbolo di una comunità che cammina unita, passo dopo passo, per un obiettivo che riguarda tutti: la salute, la prevenzione, la vita. L’appuntamento è per le 9.30 di domenica: «Il rosa di questa giornata - prosegue Lai - è il colore della forza, della solidarietà, della speranza. è il colore di chi ha affrontato una battaglia difficile e di chi cammina accanto a chi sta ancora combattendo. È il colore di chi non si arrende mai». La scorsa edizione si era tenuta a Lanusei.

© Riproduzione riservata