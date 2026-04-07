Spazio minori e famiglie: un nuovo servizio a SennoriVenerdì 10 aprile presso l’Auditorium del Centro Culturale Pazzola la presentazione dell’iniziativa
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L’Amministrazione comunale di Sennori apre al pubblico un nuovo servizio del Comune di Sennori, lo Spazio Minori e Famiglie. Venerdì 10 aprile alle ore 9.30, presso l’Auditorium del Centro Culturale A. Pazzola in via Farina 32, sarà presentato alla cittadinanza il progetto rivolto alla comunità. Lo Spazio Minori e Famiglie nasce come un nuovo punto di riferimento, pensato per sostenere le famiglie nei momenti di difficoltà in ogni fase della vita. Un luogo di accoglienza e supporto per costruire insieme una comunità educativa sana e inclusiva. Durante l’incontro verranno illustrati i servizi offerti, tra cui consulenza psicologica e pedagogica, assistenza educativa, spazio neutro ed équipe affido.Un momento di confronto e condivisione con istituzioni, professionisti ed esperti del settore, per approfondire il valore della collaborazione tra servizi e comunità nel sostegno alle famiglie. Possono partecipare famiglie, professionisti del settore e tutti gli interessati. Alla presentazione del progetto di co progettazione tra istituzioni e servizi, sarà presente il sindaco Nicola Sassu.