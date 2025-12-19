Senorbì si prepara a vivere un’intera giornata all’insegna del divertimento e dell’atmosfera natalizia con l’appuntamento “Natale Insieme”, in programma domani, sabato 20 dicembre, a partire dalle 10 in Piazza Italia. Un’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Senorbì in collaborazione con le associazioni locali con l’obiettivo di trasformare il cuore del paese in un vero villaggio di Natale. Si inizia con l’apertura degli stand dei mercatini di Natale che animeranno la piazza delle scuole elementari dalla mattina al pomeriggio, quando ci saranno gli spettacoli pensati in particolare per il divertimento dei più piccoli.

Alle 16 animazione per tutti i bambini con i divertenti personaggi di Let's Rox Animazione, a seguire la degustazione di fave e vino a cura del Comitato Sant’Antonio e la castagnata a cura della Pro loco. A partire dalle 18 la piazza si animerà con lo spettacolo di musica e balli a cura dell’associazione Tradizioni Popolari di Senorbì: in programma balli di gruppo, latino-americani, liscio animati dal maestro Tonio Schirru, alla voce Francesco Fais e all’organetto Mattia Mura. Sarà presente il Comitato di Sant’Antioco e Santa Mariedda con uno stand del gusto. Alle 20, nella frazione Arixi, la distribuzione dei doni agli anziani a cura dell’associazione culturale Santa Lucia di Arixi.

