Il teatro Sant’Eulalia di Cagliari, sabato 20 dicembre alle 18, ospiterà il concerto di Natale dei cantautori umanitari Angelo Cremone e Lidia Frailis

L’evento, realizzato per la pace contro tutte le guerre, sarà introdotto da Don Marco Lai, direttore della Caritas.

Al termine è previsto un momento conviviale per festeggiare i 70 anni di Angelo Cremone.

L’ingresso è gratuito.

