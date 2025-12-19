sul palco
Cagliari, a Sant’Eulalia il concerto di Natale: «Per la pace contro tutte le guerre»Appuntamento sabato 20 dicembre alle 18
Il teatro Sant’Eulalia di Cagliari, sabato 20 dicembre alle 18, ospiterà il concerto di Natale dei cantautori umanitari Angelo Cremone e Lidia Frailis.
L’evento, realizzato per la pace contro tutte le guerre, sarà introdotto da Don Marco Lai, direttore della Caritas.
Al termine è previsto un momento conviviale per festeggiare i 70 anni di Angelo Cremone.
L’ingresso è gratuito.
