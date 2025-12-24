Baradili, dal 27 al 29 dicembre il Festival Cantiere di Lavoro Teatrale dal titolo "Scriteriati"Tre giorni di spettacoli musicali e teatrali con artisti di caratura nazionale ed internazionale
Dal 27 al 29 dicembre, Baradili farà da sfondo alla 30sima edizione del “Festival Cantiere di Lavoro Teatrale – Atti di resistenza”, progetto di Carpe Diem, che quest’anno ha come titolo “Scriteriati”. Tre giorni di spettacoli musicali e teatrali con artisti di caratura nazionale ed internazionale, per uno dei progetti più longevi nel panorama culturale della Sardegna. La direzione artistica e organizzativa è di Aurora Aru e Franco Marzocchi.
Il via sabato, nell’aula consiliare del paese. Alle 18.30, “Novellando… Diletto pigliare – omaggio a Giovanni Boccaccio”, con Andrea Macaluso e Francesco Morittu. Alle 19.30, “Il circo delle pulci del professor Bustric”, di e con Bustric. Alle 21, “A metà del Sentiero”, con Ada Flocco e Saverio Zura. Domenica, dalle 10, “Il Vecchio e il Mare”, di Ernest Hemingway, con Pietro Pietramala e Stefano Casti. Alle 11, “The Shape of my Harp”, con Francesca Corrias, Marcella Carboni e Filippo Mundula. Alle 12.15, “Play Otello – Un gioco scenico”, con Bustric, Daniel Dwerryhouse e Mario Pietramala. Alle 12.30, “Arrepicus”, con Francesco Morittu, Stefano Colombelli e Carlo Pusceddu. Alle 13.15, “Umanità – Epilogo”, con Andrea Macaluso. Sempre domenica previsto anche il progetto di microteatro, “Via delle Ombre n. 3”, con Agnese Fois. Lunedì 28, alle 11, “Almeno Nevicasse”, con Francesca Sarteanesi e le allieve del Cantiere; previsto anche “Città D’Utopia – Atelier di Immaginazione Collettiva per il Mondo”, con Maria Vittoria Bellingeri e Simone Petrucci e gli allievi del Cantiere.