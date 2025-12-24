Proseguono, a Morgongiori, gli appuntamenti dedicati al periodo natalizio. Tante le iniziative organizzate dal Comune, in collaborazione con le associazioni locali, tra animazione, intrattenimento ed eventi che animeranno il piccolo centro del Monte Arci. Nei giorni seguenti a Natale doppio appuntamento.

Venerdì 26 dicembre, nella parrocchia di Santa Maria Maddalena, alle 18, il “Concerto di Natale”, con i Tenores di Neoneli che si esibiranno con i alcuni brani tipici della tradizionale musica natalizia.

Martedì 30 dicembre, invece, negli spazi del “CEAS Monte Arci”, alle 18, il “Premio Monte Arci”, con menzione speciale e premio a “Forestas”. Nel corso della serata spazio anche al progetto “Erasmus”, che ha coinvolto in un’esperienza all’estero 5 giovani di Morgongiori, con l’associazione “Coda di Lupo”. A seguire, chiuderà la serata il concerto con Maurizio Vandelli e il brindisi di fine anno. “Con questi appuntamenti – commenta il sindaco Paolo Pistis – vogliamo mettere in vetrina il nostro paese. Un comune attivo e una comunità partecipe che vuole far conoscere le potenzialità”.

