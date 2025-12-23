A Baressa e Albagiara, nei giorni successivi al Natale, previsti diversi appuntamenti dedicati a tutte le età. A Baressa, inserito nel programma organizzato da Comune e associazioni locali “Natale 2025 Insieme”, la mattina di venerdì 26 dicembre ci sarà la “Magia del Natale”, con Babbo Natale e i suoi elfi che passeranno tra le vie del paese per consegnare i doni ai bambini. Sabato 27 dicembre, a partire dalle 18.30, nella Chiesa di San Giorgio, il “Gran Concerto di Natale”, con l’esibizione del coro di Gesturi. Ad Albagiara, invece, chiuderà “Aspettando il Natale 2025”, cartellone di eventi organizzato dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune, l’evento “Aspettando la Befana”. Domenica 4 gennaio, alle 16, nei locali del Centro Sociale del paese, la tradizionale tombolata e animazione dedicata ai grandi e ai bambini.

