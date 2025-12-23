Il calendario
23 dicembre 2025 alle 12:50
Siapiccia, dal 7 gennaio cambiano gli orari della biblioteca comunaleAperture il lunedì, mercoledì e giovedì
Arrivano alcune novità che riguardano la Biblioteca comunale di Siapiccia. In concomitanza con le festività natalizie, infatti, la struttura chiuderà dal giorno della vigilia di Natale, 24 dicembre, fino al 5 gennaio 2026.
La biblioteca riaprirà poi a partire dal 7 gennaio con nuovi orari per l’utenza. Sarà a disposizione, infatti, il lunedì (dalle 15 alle 19), il mercoledì (dalle 15 alle 18.30) e il giovedì (dalle 9 alle 13).
