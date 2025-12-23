Arrivano alcune novità che riguardano la Biblioteca comunale di Siapiccia. In concomitanza con le festività natalizie, infatti, la struttura chiuderà dal giorno della vigilia di Natale, 24 dicembre, fino al 5 gennaio 2026.

La biblioteca riaprirà poi a partire dal 7 gennaio con nuovi orari per l’utenza. Sarà a disposizione, infatti, il lunedì (dalle 15 alle 19), il mercoledì (dalle 15 alle 18.30) e il giovedì (dalle 9 alle 13).

