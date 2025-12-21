Mandas ospita l’ultima e attesissima tappa di Saboris Antigus 2025, il circuito che celebra le eccellenze enogastronomiche e artigianali della Sardegna. Oggi, domenica 21 dicembre, in mattinata l’apertura ufficiale della manifestazione con mostre, laboratori e banchi artigianali nel centro storico. In programma il suggestivo “Fuoco alle polveri”, l’antico saluto degli archibugieri ducali e la rievocazione del corteo della Curia nel compendio di Sant’Antonio. Sino alle 17.30, si svolgeranno i laboratori di pasta fresca e dolci tradizionali organizzati dalla Pro Loco di Mandas e dal Monte Granatico, con degustazioni e attività per bambini e famiglie. Alle 10:30 e alle 16:30 appuntamento con Su casu a s’antiga, dimostrazione della lavorazione tradizionale del formaggio a cura dei pastori di Mandas. Alle 11, nella sala conferenze del Museo Archeologico, il professor Pierluigi Montalbano terrà la conferenza “Le navicelle nuragiche e i reperti rinvenuti nelle campagne di Mandas”. Sempre alle 11 e poi alle 16 la visita guidata al Caseificio Antonio Garau, vincitore di sette premi a Cheese Awards 2025. Dalle 11.15, in Funtana Noa, la terza edizione di Sa Murra de is pipius, seguita alle 11.30 da una dimostrazione della lavorazione del torrone in Casa Gessa.

A mezzogiorno la cerimonia di conferimento del Premio “La Spiga d’Oro 2025”. Alle 12.15, Sonus a sa ghitarra con l’artista Mirko Anedda; alle 12.45, Su prangiu de is antigas (degustazioni a cura della Pro Loco nel Monte Granatico). Dalle 13, pranzi tipici nei ristoranti e agriturismi del paese. Nel pomeriggio, dalle 15, Discus antigus in “Sa ruga de is Marongius” con l’artista Mr. Erot, seguito alle 15.30 da Contus antigus: dantzi setziu a bestiou e alle 16.15 esibizione di musica e danza degli allievi della Scuola Civica “Luigi Boccherini”. Alle 18, in Sa ruga de is Marongius, spettacolo musicale con Sonus Antigus e ospiti. La manifestazione si concluderà alle 19 con lo spettacolo pirotecnico. Con Mandas, Saboris Antigus chiude un’edizione ricca di successi e partecipazione, che ha unito paesi e comunità nella riscoperta dei valori della tradizione, del buon cibo e dell’ospitalità sarda. Una domenica di festa per vivere l’anima del Ducato, tra storia, musica, sapori e memoria collettiva.

