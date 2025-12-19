Grande appuntamento musicale, sabto 20 dicembre, ad Asuni. La Scuola Civica di Musica della Sardegna Centrale, che ho come comune capofila Ortueri, propone l’evento “La poesia in musica di Fabrizio De Andrè”, parole e note sul canzoniere del grande Faber. A partire dalle 18.30, nel salone delle ex Scuole Elementari, con ingresso libero, un pomeriggio dedicato alla musica. Si esibiranno Aurelio Serra alla voce, Alberto Floris alle chitarre e Fabrizio Meli alla tastiera. Il commento ai brani è, invece, curato da Bruno Camera. Un evento in continuità con l’attività della Scuola Civica, che ad Asuni, al momento, ha attivi i corsi di chitarra, canto in coro e tastiera. Quello in programma domani è il primo concerto ad Asuni. “Siamo soddisfattissimi dei risultati ottenuti in seguito all’attivazione della scuola civica di musica – commenta Gionata Petza, sindaco di Asuni – coronati con l’organizzazione di questo evento di grande rilevanza. Un’ulteriore conferma che gli investimenti importanti sono anche quelli dei servizi nel territorio”.

