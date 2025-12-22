Le settimane prima di Natale hanno visto numerose iniziative dal basso per i mercatini natalizi, anche nel recupero della tradizione di "bixinau": e quello in programma martedì 23 a Su Tzirculu di Cagliari viene dedicato alla causa palestinese, con banchetti, musica e socialità in un'iniziativa dal titolo "Tante Angurie". L'appuntamento è alle 17, in via Molise 58.

Non solo stampe, libri e autoproduzioni in esposizione al circolo del capoluogo, ma anche produzioni indipendenti e provenienti dal territorio.

Oltre alla presenza dell'associazione Amicizia Sardegna Palestina – le cui stampe d'artista in edizione limitata avranno il ricavato devoluto a progetti benefit per Gaza – saranno presenti anche Líberəs, associazione femminista e transfemminista attiva con l'omonimo centro antiviolenza, la stamperia-casa editrice Oreri e la bottega ecologista Spazio Mesu. A completare i banchetti, le piante aromatiche e officinali e gli oli essenziali di Sa Buca'e Meli e gli alimentari, ortaggi e prodotti a chilometro zero di Banchetto Agricolo, che riunisce alcuni agricoltori del sud dell'Isola.

Alle 19 arriverà anche un momento musicale, con l'alternarsi in consolle delle selezioni musicali di Margiuelle, già curatrice su Neu Radio, Puta Caso, alter ego in veste dj di Carol Rollo, e infine i tocchi darkwave di Venus Beast.

