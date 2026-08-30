A 40 anni di distanza dal più grave disastro nucleare della storia, Soleminis dedica una giornata di riflessione alle conseguenze ambientali e sociali provocate da quell’evento. Lo fa attraverso la proiezione del pluripremiato documentario “Le cicogne di Chernobyl” realizzato dal regista cagliaritano Karim Galici. Un lavoro che ripercorre le vicende legate all’incidente nella centrale attraverso i protagonisti, soprattutto i bambini che dopo la tragedia vennero ospitati in diversi paesi di Europa. Un documentario sull’accoglienza promossa dal Progetto Chernobyl e sulle storie di alcuni bambini che grazie alla solidarietà delle famiglie italiane hanno visto cambiare il loro destino. L’appuntamento è per mercoledì prossimo, alle 20, in Piazza Berlinguer. Coordinerà la serata, organizzata dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, la bibliotecaria di Soleminis Mena Maffei, introduzione a cura del presidente della Pro Loco Alessandro Pisu. Interverranno gli operatori dell’associazione “Cittadini del Mondo” e alcuni rappresentanti delle famiglie del Parteolla che hanno accolto i bambini di Chernobyl.

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