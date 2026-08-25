Il comune di Isili ha aperto i termini per la presentazione delle domande, secondo le disposizioni regionali per il "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Sul sito ufficiale del comune è possibile consultare il bando pubblico, il modulo della domanda e l'informativa privacy.

Le domande potranno essere presentate dal 20 agosto al 20 settembre 2026.

I requisiti per poter beneficiare del contributo sono disponibili nella Documentazione, Fra gli altri è necessario comunque che la persona sia residente ad Isili e non si trovi in stato di morosità. Il comune non è in grado di quantificare la disponibilità finanziaria se non dopo il trasferimento dell'importo da parte della Regione.

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