Torna anche quest'anno Miss Città di Quartu. L’agenzia Lady Music Models di Gianfranco Campus è già da tempo a lavoro per la ricerca delle ragazze che si contenderanno il titolo ambitissimo di Reginetta 2026 della terza città della Sardegna e proprio in questi giorni sono state aperte le iscrizioni in vista della finalissima in programma a settembre.

Il concorso è organizzato per il 22esimo anno consecutivo dall’associazione Quartese Amaes (Associazione musicale artistica e sociale) con la collaborazione dell’agenzia di moda e spettacolo Lady Music Models .

La selezione finale metterà in gara a cospetto della giuria tecnica le concorrenti aspiranti miss selezionate sia a Quartu che nel territorio della provincia di Cagliari. Le concorrenti non saranno solo chiamate a sfilare in casual , boody ed elegante, ma come ogni anno dovranno affrontare prove di traduzione del dialetto sardo campidanese in italiano, per tenere vive le tradizioni quartesi.

Nella edizione 2025 a vincere fu Delya Lorena Facchiano, la giovane studentessa Quartese avra’ l’incarico non solo di incoronare la nuova Miss Citta’ di Quartu 2026, ma avrà anche l’onere di presentare assieme a Krystian Zeta l’evento , essendo stata scelta dall’Agenzia come Ragazza immagine Lady Music. Per le sei ragazze che vinceranno il concorso ci saranno, per la prima classificata un un book fotografico professionale , buoni premio offerti dagli sponsor e inoltre tutte le 6 vincitrici realizzeranno il calendario 2026 abbinato al concorso ambientato nelle attività della città. Il calendario verrà distribuito gratuitamente come ogni anno in 10.000 in città, e in provincia.

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