Dopo un anno di pausa torna in città l’ atteso evento “Bosa in Rock”, giunto alla sua terza edizione. Per tutti gli appassionati e gli amanti della musica. L’appuntamento è per sabato 5 settembre nel piazzale Passino di Bosa Marina, location scelta dagli organizzatori dopo che le prime due rassegne si erano svolte sul lungo Temo. Una grande serata tutta dal vivo con una formula che unisce concerti, cibo e divertimento per tutte le età e con ingresso gratuito grazie al patrocinio del Comune di Bosa e al sostegno della Regione Sardegna. L’inizio della manifestazione è previsto intorno alle 11 del mattino per dare il via a una giornata intera che vedrà attiva l'area food and beverage, gli spazi dedicati all'artigianato bosano e un intrattenimento speciale pensato per i più piccoli, con lo spettacolo Spiderman contro gli Avengers a cura di Valentino Moi. Il cuore pulsante della manifestazione partirà alle 12 e 30 con lo start della musica live che vedrà alternarsi sul palco sette formazioni: Pitodrome, Mr Jack, Rock Fellersi, The Vaghi e il Beatles Show, The Nobodies, Queen in Rock, Animaux Formidables. L’evento è organizzato da Giovanni Addis ed Enrico Cossu dell’ associazione culturale Freddy in Rock, capaci ancora una colta di promuovere una inizitaiva di grande richiamo che non mancherà di far arrivare in città un enorme pubblico da tutta l'isola.

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