Fede, tradizione e tanta musica per la festa di San Giovanni Battista organizzata dal comitato ‘Classe 1978’, presieduto dalla dinamica e grintosa Francesca Armas. Hanno avuto una grande partecipazione le funzioni religiose e la processione con ‘Is carrus de s’abiu’ e il gruppo folk ‘Santu Joanni’ e la musica del gruppo ‘Femminas’. Ieri poi il santo è rientrato nella chiesetta di San Giovanni.

Oggi alle17 ci sarà il laboratorio di pittura con Carla, alle 22 animazione e musica con il gruppo Is Cuccureddus,alle 23.30 cis arà l’estrazione dei biglietti della lotteria e alle 24.30 il dj Marras. San Giovanni Battista è una delle feste più attese dalla comunità e il comitato della leva del 1976 ha fatto un grande lavoro durato mesi e nella calda estate è riuscito a organizzare anche la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, che ha riscosso un grande successo di pubblico e ha fatto riscoprire la magia del cinema.

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