Maracalagonis, al via la festa di San Basilio e San GregorioSabato la processione alle 19. Domenica, alle 8, messa in parrocchia. Previsti numerosi eventi, tra musica e degustazioni
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Al via i festeggiamenti in onore di San Basilio e San Gregorio con i riti religiosi in programma tra la parrocchia di Maracalagonis e la chiesetta campestre di San Basilio, vicino alla vecchia Orientale sarda.
Quest’anno, come sottolinea il presidente del Comitato Antonio Piccioni, alle processioni di accompagnamento di San Basilio e San Gregorio mancheranno i buoi per le note vicende legate alla dermatite. I Santi saranno accompagnati col cocchio trainato da un trattore.
I riti religiosi, già iniziati col triduo in parrocchia, proseguiranno sabato con la processione verso San Basilio alle 19. Domenica, alle 8 messa in parrocchia . Alle 10,30 “S’incontru” fra i due santi attorno alla chiesetta campestre. Seguirà la messa. Lunedì alle 19, la processione di ritorno a Maracalagonis con la celebrazione della messa in parrocchia subito dopo l’arrivo.
Gli appuntamenti civili prevedono venerdì, dalle 22, l’esibizione del gruppo Skaoss. Sabato, fra le baracche di San Basilio è prevista dalle 20 la degustazione dei prodotti tipici. Seguirà l’esibizione di Maria Luisa Congiu in concerto. Domenica alle 20 il primo torneo “De sa mura”. Dalle 21 alle 24 musica con Maurizio Pinna e Gigi Cabras, con le ballerine Sara e Camilla.