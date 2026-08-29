La manifestazione “Musica sulle Bocche” prosegue con i suoi appuntamenti nelle diverse località della Sardegna. Domenica 30 agosto alle 18, la Sala XI del castello di Castelsardo, ospita Maria Esteban Trio, uno dei gruppi musicali di livello internazionale. María Esteban presenta It’Me! in trio con Eddie Mejía alla chitarra e David Muñoz al contrabbasso, offrendo un viaggio nell’anima del bolero, fondamento di alcune composizioni del suo album in quintetto. Il repertorio comprende opere di compositori messicani come María Grever e Consuelo Velázquez, bolero in catalano e classici come “Sabor a mí” e “Piel canela”. L’esibizione culmina con brani originali di María Esteban, che riflettono l’influenza di questo genere sul suo processo creativo, in un concerto unico che include narrazioni sul bolero da parte di questa cantante. Il festival si svolge in collaborazione con il Comune di Castelsardo, la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna, Acción Cultural Espagńola, Programa para la Internacionalización de Cultura España.

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