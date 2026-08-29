Suonano e cantano le loro canzoni, testi e note che accompagneranno il pubblico, giovedì 3 settembre, in occasione di “Musica in Salotto” , la rassegna di cantautori e musicisti di Porto Torres che si esibiranno nello spazio suggestivo dell’Atrio Comita nel complesso monumentale della Basilica di San Gavino. Una serata di emozioni con parole che raccontano suoni in armonia. La musica d’autore torna protagonista, grazie al talento e alla passione degli artisti locali, con Federico Marras Perantoni, Luca Serra, Gavino Depalmas, i B.Brothers, RD Stranos Elementos, Gilu, Roberto Pazzola, Valentina Capasso, Alessandro Pinna, I Cantori della Resurrezione, I Mildred. Ospite d’eccezione Omar Pedrini, cantautore e chitarrista italiano, ex leader dei Tomoria. Nato a Brescia nel 1985 formò i Sigma Six, gruppo che cambiò nome in Precious Time l’anno seguente. Il primo album con i Timoria è stato Colori che esplodono, uscito nel 1990, un omaggio che Pedrini fece ai grandi artisti della pittura del passato. L’evento patrocinato dal Comune di Porto Torres, è organizzato dalla Pro Loco cittadina.

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