Settembre al Museo della Tonnara di Stintino, un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, alla memoria, all’arte e alla storia del territorio, con incontri, mostre e attività pensate per pubblici diversi. Dopo la mostra di Ausonio Tanda, con inaugurazione il 1 settembre alle 19, venerdì 4 settembre alle 18 lo sguardo si sposterà sulla Sardegna nuragica e sul suo rapporto con il Mediterraneo, con il convegno “La Sardegna verso l’Unesco: ma i Sardi navigavano? La Sardegna nuragica e il Mediterraneo”. A intervenire sarà Giovanna Fundoni, ricercatrice di Archeologia dell’Università degli Studi di Sassari, con un’introduzione di Alessandro Arru, socio APS Sardegna, Terra di Nuraghi. Il 5 settembre alle ore 18 sarà invece il momento di un incontro in memoria di Luigi Scotti, per condividere ricordi, testimonianze e riflessioni nel segno della memoria e del legame con il mare. Il calendario proseguirà l’11 settembre con l’inaugurazione di Stintino Crea, un nuovo appuntamento dedicato alla creatività e alle espressioni artistiche e culturali del territorio. Il 19 settembre alle ore 19 si tornerà a parlare della storia della Tonnara con l’incontro “La Tonnara di Stintino – Una ristrutturazione con l’architetto Giovanni Rebecchini”, per approfondire le vicende dello stabilimento Tonnara Salinee il percorso di trasformazione che ne ha segnato la storia. Evento in collaborazione con Associazione culturale La Tonnara.

Il 22 settembre alle ore 19 il museo inaugurerà la mostra di Roberto Panzeri, aprendo nuovamente i suoi spazi all’arte contemporanea e offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere le opere e la ricerca dell’artista. Il 23 settembre alle ore 15, il museo ospiterà lo Student Festival Euni Coast – Onde di cambiamento organizzato dall’Università degli Studi di Sassari.

Il mese si concluderà con due giornate pensate per i più piccoli e alle famiglie. Il 26 e 27 settembre dalle 10.30 e “Pluff! Nuotiamo tra le sale”, un’attività pensata per avvicinare i bambini e le famiglie alla scoperta del museo attraverso il gioco.mIl 27 settembre alle 17.30 appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, un’importante occasione per riflettere sul valore del patrimonio culturale e sulla sua capacità di creare legami con la comunità. Esposizione di reperti archeologici provenienti dai fondali del territorio di Stintino e conferenza sul patrimonio archeologico subacquo di Stintino e del Golfo dell'Asinara a cura della Dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Sassari e Nuoro.

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