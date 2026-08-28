Mancano ormai poche ore al "Palio de sos Chinaos" e a Paulilatino si respira già l’atmosfera delle grandi occasioni di domani pomeriggio sabato 29 agosto. Le vie del paese sono bardate a festa, decorate con le bandierine dei diversi rioni, mentre l’attesa cresce di minuto in minuto. Ieri si è consumato uno dei riti più sentiti della vigilia: la Società Ippica Paulese, guidata dal presidente Claudio Bruno, ha proceduto all’accoppiamento dei cavalli con i fantini, momento decisivo che definisce la griglia di partenza della corsa secca più attesa dell’estate paulese. Sono otto le accoppiate che si contenderanno il drappo, otto storie diverse che intrecciano cavalli esperti, giovani promesse dell’allevamento sardo e fantini pronti a difendere i colori dei rispettivi rioni. A rappresentare Pangulieri–Benalonga sarà Giovanni Sotgia su Uan King, per Santu Diadoru scenderanno in pista Federico Sanna e Flora de Nule, mentre i colori di Josso–Pantaleo saranno affidati a Filippo Belloni su Denise Beauty. Ed ancora Su Ladere punterà su Denny Scalas e Filigrana Sarda,Sa Pirighedda schiererà Paolo Mureddu su Fucecchio, Per Santu Trebistianu correranno Francesco Pira e Disizhosa, . Marzas affiderà le sue ambizioni a Riccardo Maloccu su Fidoro. Chiude la lista Sa Ittiri, con Antonello Pisone su Gemma de Nule. Il conto alla rovescia è iniziato e la comunità è pronta a vivere ancora una volta la magia di una tradizione che unisce storia, identità e passione.

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