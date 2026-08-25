Torna anche questa settimana a Quartu Summer is back, l’iniziativa del centro commerciale naturale La via del mare con il sostegno del Comune. Si comincia come sempre, venerdì alle 19 in viale Colombo con musica diffusa, artigiani, espositori, negozi aperti fino alle 22 e uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie.

Nel fine settimana ci si sposta nel parco di Quartello. Sabato e domenica dalle 18 alle 24 saranno presenti aree dedicate alla musica, allo sport, alle associazioni, ai bambini, all’artigianato e allo street food. Il tema sarà “Tropical Vibes | Cumbia & Son Cubano”, con la direzione artistica di Daniele Merrone. A presentare e le due giornate sarà Alessia Simoncelli. Sabato si comincia alle 18 con Fogu Rebelde, collettivo musicale che fonde cumbia, ritmi tropicali, sonorità afro ed elettronica underground. Alle 21 spazio ai Filhos Maravilha . Dalle 19:30 alle 21:00 sarà presente anche la storica scuola di danza Black stars. Ad inaugurare la domenica , sempre alle 18, sarà il DJ set di Marco Cabras e Giò Dessì. Alle 21 sarà la volta dei Cuarto de Cuba. Sempre sabato è in programma è in programma lo “Stitch Beach Party”, con mascotte, giochi hawaiani e di squadra, percorsi motori, gonfiabili e baby dance. E poi ancora sport, solidarietà e volontariato. Ampio spazio sarà dedicato anche alle associazioni. Mai Più Sole contro il tumore proporrà attività di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica; FENALC Cagliari presenterà il progetto “Abbracciare la Città”, mentre Cittadinanza Attiva OIKOS e Gloria Lai proporranno attività laboratoriali per i bambini e promuoveranno il rispetto dell’ambiente distribuendo al pubblico bicchieri riutilizzabili, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e contribuire a mantenere pulito il parco.Nello stand della Consulta, l’associazione Sette Note e Più presenterà “Kumbidus”, in programma il 5 settembre lungo viale Colombo.

Giorgia Daga

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