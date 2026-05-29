Ritorna la “Festa del Voto” a Sassari, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti in città. Sabato 30 maggio verrà traslato, al termine della messa celebrata alle 17, il simulacro della Madonna delle Grazie dal santuario di San Pietro in Silki alla cattedrale di San Nicola. A occuparsi del trasferimento sarà la polizia locale che renderà omaggio alla loro santa compatrona. Il percorso si articolerà lungo piazzale San Pietro, via delle Croci, viale San Pietro, via Amendola, viale Italia, emiciclo Garibaldi, via Brigata Sassari, via Cagliari, piazza Castello, largo Cavallotti, corso Vittorio Emanuele, via Pais, piazza Mazzotti, via Margherita di Castelvì, via e piazza Duomo. In serata il Duomo ospiterà, oltre all’arrivo del simulacro, anche la celebrazione eucaristica e il santo rosario per la pace. Domenica 31 maggio si terrà il Pontificale, presieduto dall’arcivescovo di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, alle 17.00, con la partecipazione del Capitolo Turritano e dei sacerdoti della diocesi.

La processione del Voto inizierà poi dalla cattedrale di San Nicola, al termine della celebrazione liturgica, intorno alle 18.30 per arrivare alle 21 circa in piazza san Pietro in Silki. Per consentire la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di persone, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Domenica 31 maggio 2026 dalle 12 alle 22, e in ogni caso ad avvenuto passaggio della processione, è in programma l’istituzione del divieto di fermata in piazza Duomo, via al Duomo, via M. di Castelvì, piazza Monsignor Mazzotti, via Pais, corso Vittorio Emanuele II, Piazza Azuni, Largo Cavallotti, piazza Castello, via Brigata Sassari, Emiciclo Garibaldi, viale Italia, via De Nicola, via delle Croci, piazzale San Pietro.

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