Nuovo servizio rivolto alla comunità e in particolare ai più piccoli nella cittadina del Guilcier. Oggi, alle 17 nella ludoteca comunale, sarà infatti inaugurato il nuovo spazio "Bibliopoint", che interesserà sia la scuola primaria che appunto i locali della ludoteca recentemente rinnovati. “I nuovi spazi di lettura – chiariscono dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Licheri - nascono dalla partecipazione del Comune di Ghilarza al bando "Città che Legge 2024" del CEPELL, il Centro per il Libro e la Lettura, con il progetto "BiblioLab: la Comunità dei piccoli lettori", risultato tra le idee progettuali finanziate”.

Un percorso che negli ultimi anni ha visto Ghilarza partecipare ed essere premiata. “Siamo risultati vincitori per la seconda volta. Nella precedente annualità la nostra attenzione è stata dedicata ai ragazzi del liceo con l’attivazione di un corso di giornalismo, ora con i 10 mila euro ottenuti abbiamo acquistato degli arredi per allestire due bibliopint, uno alla scuola primaria e uno in ludoteca, oltre che dei libri illustrati che sono stati anche catalogati”, spiega l’assessora alla Pubblica Istruzione Paola Flore. Questo pomeriggio quindi l’inaugurazione. La serata sarà animato dal Drum Circle di Ale Melis. Si attende una partecipazione numerosa.

Alessia Orbana

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