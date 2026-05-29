Nuova mostra al museo Murats. Il Sistema Museale Allai-Samugheo in sinergia con le rispettive Amministrazioni comunali e Orientare Srl, in collaborazione con la Sergio Bonelli Editore e la Scuola Italiana di COMIX, presentano un inedito percorso espositivo che affonda le proprie radici nella natura stessa delle due collezioni, dedicate al tema della morte. L’esposizione sarà inaugurata sabato 30 maggio alle 18 presso la sala convegni del Murats alla presenza dei sindaci Basilio Patta e Antonio Pili, dell'assessora alla Cultura Elisabetta Sanna e dei curatori della mostra, la direttrice del Murats e del Sistema museale Anna Rita Punzo e il critico d'arte Ivo Serafino Fenu.

Il museo di Samugheo ospita 5 Tapinos de mortu, antichi drappi funebri di produzione regionale impiegati per adagiare la salma durante il rito della veglia. Specularmente il Museo CiMa di Allai affida la persistenza del ricordo a cippi e frammenti di sarcofago di età romana. Alle due esposizioni si intrecciano le opere di 15 artisti contemporanei: Zuanna Maria Boscani, Giusy Calia, Rosaria Copeta e Stefania Galante (R+S Errepiuesse Studio - di Matera), Antonello Fresu, Tonino Mattu, Marta Scanu, Giulia Sale, Eleonora Todde, Francesco Tuccio (di Lampedusa), Pietro Sedda e quattro disegnatori della serie a fumetti ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni dedicati al Commissario Ricciardi, autori delle tavole in mostra: Daniele Bigliardo, Alessandro Nespolino, Lucilla Stellato, Luigi Siniscalchi.

© Riproduzione riservata