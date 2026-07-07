Durante la serata, «il pubblico potrà ascoltare affascinanti rivisitazioni di grandi classici della musica italiana, come “Nel blu dipinto di blu”, accanto a composizioni inedite, in uno spettacolo che si preannuncia di altissimo livello artistico e culturale». È con queste parole che l’Amministrazione comunale di Arzachena presenta l’evento musicale in programma questa sera, in Piazza Risorgimento, che farà da palcoscenico al concerto di Matthew Lee, talentuoso pianista e performer di rilievo internazionale.

Definito dalla critica come «uno dei più brillanti interpreti contemporanei del pianoforte rock’n’roll», scrive il Comune, Matthew Lee «vanta una prestigiosa carriera che lo ha visto esibirsi sui palchi di tutta Europa e degli Stati Uniti. Vincitore del Coca Cola Summer Festival con il celebre brano “È tempo d’altri tempi”, l’artista è famoso per i suoi arrangiamenti unici, capaci di fondere la grande tradizione classica con le sonorità dello swing e del blues».

L’iniziativa è promossa dall’assessore al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni, ed è inserita nel cartellone Arzachena Eventi 2026. Ingresso libero e gratuito. Inizio alle ore 22 di oggi, martedì 7 luglio, in Piazza Risorgimento.

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