A due anni dalla prematura scomparsa di Tommy Rossi, storico speaker radiofonico e conduttore, familiari, amici, musicisti, volontari e operatori sanitari si ritroveranno nel giardino dell'Archivio Mario Cervo per una serata speciale dedicata alla sua memoria, nel segno di quel messaggio, "Non mollare mai", che lui trasformò in uno stile di vita e in un forte messaggio di speranza. L'iniziativa, domani 8 uglio con inizio alle 21, promossa dall'Archivio Mario Cervo insieme all'Associazione di Oncologia Paolo Secchi "Nonmollaremai", all'Avis di Olbia e al personale del reparto di Oncologia dell'Ospedale Giovanni Paolo II, non sarà soltanto un momento di ricordo, ma anche un gesto concreto di solidarietà e di vicinanza verso chi oggi affronta il difficile percorso della malattia. Tommy aveva scelto di declinare la propria esperienza personale in un'opportunità per aiutare gli altri. Furono proprio le serate benefiche "Non mollare mai", organizzate all'Archivio Mario Cervo, a sostenere il reparto di Oncologia dell'ospedale di Olbia e a contribuire alla realizzazione di una sala d'attesa più accogliente per pazienti e familiari. Uno spazio inaugurato un anno fa, nato dal desiderio di rendere un luogo di sofferenza più umano e ospitale. La musica è sempre stata il linguaggio attraverso cui Tommy riusciva a creare legami. Per dieci anni è stato il coordinatore del Premio Mario Cervo, impegnandosi con passione nella ricerca degli artisti e nell'organizzazione delle serate finali. Un lavoro prezioso, svolto con discrezione, entusiasmo e competenza, che ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di condividere con lui questo percorso. Per questo motivo saranno proprio le note a raccontarlo ancora una volta. Sul palco si alterneranno Giovanni Del Fonso e Sergio Piredda, Alessandro Muzzu e Dalida Carta, Tore Nieddu e il Duo Ales, formato da Alessia Scampuddu e Alessandro Marceddu. Sarà una serata fatta di canzoni, ricordi e abbracci, nella quale ogni brano diventerà un modo per dire che Tommy continua a essere presente nel cuore di chi lo ha conosciuto. Accanto alla musica ci saranno le testimonianze di chi ogni giorno è impegnato nella cura dei pazienti oncologici. Interverranno la coordinatrice infermieristica Antonella Delogu, il presidente dell'Associazione di Oncologia Paolo Secchi "Nonmollaremai", dott. Natale Tedde, e gli oncologi Claudio Sini e Alessandro Masala. A loro si uniranno anche persone che hanno superato la malattia e che, con il racconto della propria esperienza, offriranno un messaggio autentico di speranza a chi oggi sta combattendo la stessa battaglia. Il filo conduttore della serata è racchiuso nelle parole che meglio raccontano l'eredità lasciata da Tommy: "Credeva nella forza della musica e della comunità. 'Non mollare mai' non era soltanto il nome delle sue serate, era il suo modo di stare al mondo. Continuiamo da dove lui ha lasciato, con la musica, la memoria e l'impegno. Lunedì 7 luglio, alle ore 19.30, sarà celebrata una Santa Messa nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, un ulteriore momento di raccoglimento e condivisione per quanti desiderano ricordarlo. La serata sarà a ingresso libero. È un invito aperto a tutta la città, ribadiscono gli organizzatori, e a chiunque creda che la solidarietà possa nascere anche da una canzone e da un ricordo condiviso.

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