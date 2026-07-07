L'attesa è quasi finita per il Torneo dei Vicinati, in programma sabato 11 luglio nei campi sportivi comunali di Guamaggiore. L'inizio delle gare è fissato per le 19, con una formula che concentrerà l'intera competizione nel corso della serata. L'iniziativa vedrà sfidarsi le squadre dei diversi quartieri del paese in un appuntamento che unisce sport, aggregazione e spirito di comunità. A fare da filo conduttore anche gli slogan scelti dagli organizzatori che campeggiano nella coloratissima locandina: «Il quartiere non dorme mai» e «Rispetto, onore, divertimento», richiamo ai valori del fair play e della partecipazione.

Al termine del torneo saranno premiate le prime tre squadre classificate. Previsti anche alcuni riconoscimenti speciali, pensati per aggiungere un tocco di ironia e rendere ancora più coinvolgente la manifestazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 391.1016047 oppure inviare un messaggio privato attraverso i canali social dell’organizzazione. L'appuntamento si propone come un'occasione di incontro per il paese, con il calcio a fare da punto di ritrovo tra divertimento e voglia di stare insieme.

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