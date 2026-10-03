Siris, richieste per il “Bonus Psicologo”Le domande devono essere presentate entro lunedì 12 ottobre
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Il Comune di Siris ha pubblicato un avviso per la concessione del “Bonus Psicologo”. Il sostegno è destinato ai nuclei familiari che a seguito di crisi economica e difficoltà di accedere ai servizi del territorio, hanno sostenuto spese per la frequenza a percorsi di psicoterapia o a sedute finalizzate al riconoscimento delle pre-diagnosi dei propri figli nell’anno 2025. Il modello di domanda è disponibile nel sito istituzionale dell'ente o presso l’ufficio del Servizio Sociale. Gli interessati potranno trasmettere le richieste via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune-siris-or.it), e-mail (indirizzo serviziosocialesiris@gmail.com) e a mano all’Ufficio Protocollo, entro lunedì 12 ottobre.