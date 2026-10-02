Un nuovo autunno di musica con ospiti isolani e penisolani a cadenza settimanale, giunto finalmente al suo inizio. Tra le numerose ripartenze concertistiche di questi giorni a Cagliari, non poteva mancare all'appello pure il Jester Club di via Roma 257: si comincia dunque in data odierna con i Safir Nou a precedere Dario Ciffo ‒ violinista degli Afterhours e fondatore dei Lombroso ‒ a partire dalle 22, mentre sabato è il turno dei romani Weird Bloom alla stessa ora, con entrambe le serate parte del format "Sardignitalia".

Dario Ciffo ha alle spalle un percorso artistico fatto di epocali collaborazioni ed esibizioni dal vivo, partito inizialmente da una formazione classica al Conservatorio e presto virato verso le distorsioni del rock alternativo tricolore. In movimento tra viscerale scrittura e rigorosa ricerca sonora, il polistrumentista ha più volte cambiato pelle nella sua carriera, dedicata non solo al gruppo di Manuel Agnelli e al duo dei Lombroso ‒ esperimento di miscelazione del beat italiano anni Sessanta con il ruvido garage rock ‒ ma anche al proprio repertorio solista, espressione di ogni tappa della sua storia. Da gennaio 2027 Ciffo tornerà sui grandi palchi insieme agli Afterhours, per il tour "Quello che non c'è".

L'ensemble dei Safir Nou viene a formarsi nel 2017, dall'incontro di musicisti sardi di diverse formazioni, ma uniti dalla comune ispirazione sonora di stampo mediterraneo: il risultato è un susseguirsi di incastri strumentali tra post-rock, blues desertico e musica da camera. Dopo l'apprezzato esordio "Groundless" (2017), considerato tra le migliori uscite europee su Bandcamp in quell'anno, la formazione ha segnato un altro colpo nel 2021 con il secondo disco "Liminal", insignito del Premio Mario Cervo. Fra brani originali e momenti di radicale improvvisazione, i Safir Nou si esibiscono in scena in versione Duo, rappresentati sul palco da Antonio Firinu (chitarre, fisarmonica ed effetti) e Sergio Tifu (violino).

Infine i capitolini Weird Bloom, progetto bubblegum pop e "junk-shop" ideato da Luca Di Cataldo e completato da David Comanducci, Adriano Bartoccini e Mattia Micalich, hanno origine nel 2015 e gradualmente si caratterizzano per l'eccentrico uso di chitarre sature e plasticose, con le melodie a rimbalzare su un muro armonico e ritmico dal sapore vintage. Una chiara ispirazione hypnagogic pop, rivelata anche dal contributo creativo del mitico artista losangelino Don Bolles, già membro dei The Germs e collaboratore del folle visionario Ariel Pink: una direzione artistica che li porta al successo underground di "Stargate" (2024), al quale fa seguito il nuovo "Wrong Time, Wrong Place" (2026), dove alle originali ispirazioni retro-weird si aggiungono influenze pub rock, nuovamente grazie all'amico Bolles. Attualmente il gruppo è alle prese con lo Spaghetti Denim Tour, che fino alla primavera 2027 li condurrà in tutta Europa, portando ora al loro fianco anche a Cagliari i chitarristi Lorenzo Masini e Alessandro Costantino.

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