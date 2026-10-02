A Capoterra teatro e musica per raccontare storie di donne che hanno subito violenza“Volevo solo amare”, appuntamento sabato al Piccolo Teatro dei Ciliegi
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Una serata dedicata all’ascolto, alle emozioni e alla forza delle parole quella in programma sabato 3 ottobre alle 20:30 al Piccolo Teatro dei Ciliegi di Poggio dei Pini, a Capoterra. Sul palco arriva Volevo solo amare, il concerto narrativo della compagnia I BarbariciRidicoli, interpretato da Marta Proietti Orzella e accompagnato dalle musiche di Chiara Vittone, all’arpa celtica.
Lo spettacolo costruisce un dialogo tra voce e musica per portare il pubblico dentro racconti di donne che hanno conosciuto la violenza e le sue conseguenze. Un percorso fatto di parole, ricordi e sentimenti, nel quale le storie personali diventano occasione per riflettere su un bisogno semplice e universale: quello di amare, di essere amati e di sentirsi accolti.
La voce di Marta Proietti Orzella e le sonorità dell’arpa celtica di Chiara Vittone accompagnano gli spettatori in una dimensione intima e suggestiva. La narrazione affronta la fragilità dei legami e la forza delle passioni, senza rinunciare alla complessità delle esperienze raccontate.
Volevo solo amare si inserisce nella rassegna “Capoterra Teatro – Settembre/Dicembre 2026”, ospitata dal Piccolo Teatro dei Ciliegi. Un appuntamento che invita il pubblico a concedersi il tempo di ascoltare e a lasciarsi coinvolgere da una proposta che unisce teatro e musica.