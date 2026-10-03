Due giornate il 9 e 10 ottobre a Burcei tra tradizioni e biodiversità. Per il 9 ottobre è prevista la "Giornata dedicate alle razze asininne sarde". Durante la mattinata (9,30-12) si svolgeranno laboratori didattici e attività con gli asinelli nella sede della Scuola primaria, nel Salone parrocchiale e nel Parco comunale.

Nel pomeriggio (16-19,30) nell'aula consiliare del Comune, si terrà il primo seminario sulle "Razze asinine della Sardegna: realtà e prospettive": interverranno, studiosi ed esperti, oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria, dell'Università, della Regione Sardegna: Coldiretti, Gal, Uniss, Asvi, Anarerai e agli allevatori del territorio. Per tutta la giornata, sarà presente una piccola mostra degli esemplari più rappresentativi delle Aziende agricole del Territorio.

«L'obiettivo dice il sindaco Marcello Malloru - è quello di incentivare l'allevamento di razza sarda anche fini turistici : puntiamo anche all'organizzazione di una una fiera sulle razze autoctone del territorio».

Sabato 10 ottobre dalle 18,30 in Piazza Repubblica, si terrà la prima edizione di "Ballus a premiu", a cura del Gruppo Folk di Burcei "A Passu Antigu". Si tratta di una gara di ballo sardo a premi in abito tradizionale. A seguire musica dal vivo e balli aperti a tutti con Matteo Muscas, Gigi Zuncheddu e Luca Schirru.

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