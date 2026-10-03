Piazza Sant’Isidoro a Sinnai ospiterà il prossimo 11 ottobre “Sportivamente - La giornata dello sport”, manifestazione promossa dal Comune «per avvicinare la cittadinanza alla pratica sportiva e offrire un’occasione di incontro con le associazioni e le realtà sportive del territorio».

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva, favorire la conoscenza delle diverse discipline e valorizzare l’associazionismo sportivo locale, coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti e famiglie in una giornata interamente dedicata allo sport.

Per l’occasione Piazza Sant’Isidoro si trasformerà in un grande spazio dedicato allo sport, dove sarà possibile conoscere le attività proposte dalle associazioni, assistere a dimostrazioni ed esibizioni e, dove previsto, partecipare direttamente alle prove delle diverse discipline. Le associazioni sportive interessate a partecipare dovranno far pervenire la propria adesione entro martedì 6 ottobre 2026. Per adesioni e maggiori informazioni sulla manifestazione è possibile contattare il Comitato Regionale ASI Sardegna.

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