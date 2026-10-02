Un nuovo anno scout per il gruppo Cngei di Porto Torres, unica sezione dello scautismo laico del Nord Sardegna, attualmente presieduta da Massimo Piras. La nuova avventura comincerà il 3 e 4 ottobre a Tissi con l’inaugurazione dell’anno 2026-2027. L’anno appena passato, chiusosi nel mese di agosto, per i giovani tra gli 8 e i 15 anni di età ha avuto un percorso educativo ispirato alla fiaba di Pinocchio, letta però in chiave attuale. L’attenzione è stata focalizzata su tutto ciò che per i giovani di oggi può essere fuorviante ed è fondato su bugie e scorciatoie. I Rover, i ragazzi e le ragazze dai 16 ai 19 anni, dopo aver prestato il proprio servizio con i più piccoli, hanno proseguito la loro Estate a Palermo, dal 9 al 12 Settembre. Hanno conosciuto i luoghi segnati dai tragici fatti di mafia e allo stesso tempo rinati grazie alla presa di coscienza di un popolo che ha fatto della legalità la propria rivolta. Le nuove attività sono già riprese a Porto Torres, presso la Casa delle Associazioni, il 26 settembre con l'accoglienza di bambini e ragazzi che vogliono provare la vita scout. All'inaugurazione ufficiale del nuovo anno scout, di questo fine settimana, parteciperanno tutti gli iscritti e si compiranno tutti i passaggi da una fascia di età a quella più adulta, per chi avrà concluso una tappa del proprio cammino scout, da lupetta/o a esploratrice/tore, fino ai Rover ed ai Senior che sono gli associati che superati i 19 anni di età portano avanti la gestione della Sezione.

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