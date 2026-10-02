Tutto pronto a Sant'Isidoro e San Gaetano per il Festival letterario “Parole al borgo”, ideato dall’associazione Botteghe in piazza e finanziato dagli assessorati alla Cultura e Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Quartucciu. Domani, sabato 3, e dopodomani, domenica 4 ottobre, le due località rurali si animeranno con appuntamenti che mescolano cultura ed enogastronomia tradizionale del territorio. Domani, alle 10.50, nel Centro agroalimentare, Efisio Mameli, storico ristoratore e cultore dei sapori della tradizione sarda, parlerà della memoria e dell'identità gastronomica locale. Lo farà tramite racconti, ricette e sapori della cucina del cagliaritano. Alle 17.30, nel Giardino di Casa Piga, l’antropologa Alessandra Guigoni presenterà l'Enciclopedia Enogastronomica della Sardegna 2025. Domenica, invece, alle 10.30, alla Tenuta San Gaetano, nell’omonimo borgo, ci sarà “Chiacchiere di vino", con protagonista Gianluca Mulleri, produttore che racconterà la sua storia, la vigna, le scelte e le passioni. Si potranno degustare i suoi vini e a seguire ci sarà un pranzo tipico su prenotazione. Il pomeriggio, invece, alle 17.30, nel Chiostro dei frati di Sant'Isidoro. verrà presentato il libro di Giovanni Manga “Sapore di lunga vita”, che racchiude le voci degli anziani e i racconti della Sardegna sud-occidentale. «È per noi importante valorizzare i borghi per renderli sempre più conosciuti e partecipi», dichiara l’assessora alla Cultura e Turismo Elisabetta Contini.

/Stefania Lapenna

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