In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, la Asl di Sassari aderisce all’iniziativa nazionale promossa da Fondazione Onda Ets con una iniziativa in programma ad Ozieri, giovedì 8 ottobre dalle 15.30 alle 18, presso il Centro culturale San Francesco, nella piazza Canonico Spano (ex Convento). Si tratta del convegno gratuito e aperto alla popolazione dal titolo "Insieme per il cervello – strategie quotidiane tra nutrizione, socialità", organizzato dalla SC di Neurologia in collaborazione con la Farmacia Ospedaliera. Un pomeriggio per parlare di stili di vita, prevenzione, medicina di genere, alimentazione e corretto uso dei farmaci, scoprendo strategie concrete per prenderci cura del nostro cervello in ogni fase della vita. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza degli stili di vita e delle scelte quotidiane nella tutela della salute neurologica, approfondendo il ruolo dell’alimentazione, dell’attività sociale, della prevenzione e del corretto uso dei medicinali. Attraverso gli interventi di professionisti della Asl di Sassari, l’incontro offrirà l’opportunità di conoscere strategie concrete per prendersi cura della salute del cervello lungo tutto l’arco della vita.

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