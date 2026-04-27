Si rinnova, domenica 3 maggio, a Siris, l’appuntamento con “Moto Inus”, l’ormai tradizionale motoraduno nel piccolo centro del Parte Montis. Un appuntamento fisso del periodo primaverile, promosso dal “Motoclub Ichnos Bikers”, con la collaborazione del comitato di San Vincenzo e il patrocinio del Comune. Il programma si aprirà sin dal mattino. Alle 9, infatti, prenderanno il via le iscrizioni dei partecipanti alla manifestazione, negli spazi del parco comunale, e la sistemazione delle moto tra via Nazionale e via San Vincenzo. Alle 12.30 è prevista la benedizione dei caschi e, a seguire, inizierà il giro turistico che attraverserà i centri di Siris, Morgongiori, Ales, Curcuris e Pompu, con rientro a Siris per l’aperitivo per gli iscritti e il pranzo. Alle 15.30, infine, chiusura con le premiazioni.

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