Dopo la festa per il trentennale della Pro Loco, nel paese del Parteolla entra nel vivo il programma di appuntamenti per l’estate a cura dell’associazione di volontariato. Si comincia sabato prossimo con l’edizione 2026 della Sagra della Porchetta. La manifestazione, aperta a tutti, si svolgerà a partire dalle 20.00 all’interno del Parco di Sa Defenza a un km dal paese. Dopo la cena comunitaria, alle 21.30, musica dal vico con Andrea Piras. Per prenotarsi chiamare il  numero 3425503337.

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