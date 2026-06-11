Sabato 13 giugno, a Morgongiori, appuntamento con la terza edizione del progetto per la promozione della cultura della legalità “VIVERMEGLIOINSIEMELACOMUNITA2026”. Dalle 18, presso Casa Contu, l’evento organizzato dal Comune.

L’incontro, dedicato alla legalità, segue il grande successo delle precedenti edizioni, caratterizzate da una grande partecipazione. L’edizione 2026 avrà come ospite d’eccezione Sigfrido Ranucci, uno dei più autorevoli giornalisti di inchiesta italiani, autore e conduttore televisivo di Report, su Rai3. Nel corso del convegno, moderato dal giornalista de L'Unione Sarda Enrico Fresu, Ranucci presenterà il suo ultimo libro “Il ritorno della casta”, edito da Bompiani, in un dialogo con il giornalista d’inchiesta Mauro Pili. Grande entusiasmo nella piccola comunità, cuore pulsante del Monte Arci, che ospiterà un evento atteso dalla popolazione e dai tantissimi fan del conduttore. “Siamo orgogliosi di essere giunti alla terza edizione del Convegno – afferma il primo cittadino Paolo Pistis - che rappresenta un importante momento di incontro tra istituzioni e cittadini a tema legalità, da ritenersi prioritario per noi Sindaci al fine di sensibilizzare la comunità e di incentivare nella popolazione la fiducia, la reciprocità e la collaborazione con le istituzioni loro più prossime. Di legalità si può e si deve parlare insieme – prosegue - e come amministrazione comunale abbiamo scelto di farlo aprendo uno spazio al dialogo, con relatori autorevoli nel campo del giornalismo di inchiesta e dell’attualità caratterizzante la società odierna”.

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