L'obiettivo è allinearsi al calendario della scuola pubblica. Importanti novità organizzative in arrivo per la Scuola Civica di Musica "Alessandra Saba" con sede a Marrubiu. In vista del prossimo anno scolastico, la direzione ha annunciato una significativa variazione del calendario d'iscrizione: il termine ultimo per presentare o rinnovare le domande è stato anticipato a martedì 15 settembre 2026, accorciando di quindici giorni la consueta finestra

temporale che storicamente si chiudeva il 30 settembre. La scelta risponde a una precisa strategia didattica, logistica e amministrativa, finalizzata ad anticipare l’inizio ufficiale delle lezioni a metà ottobre. Questo permetterà di distribuire in modo più equilibrato il monte ore e, soprattutto, di programmare i tradizionali saggi di fine anno interamente all'interno del mese di maggio, evitando le tradizionali e stressanti sovrapposizioni con gli esami scolastici e la chiusura della scuola pubblica a giugno. Come fanno sapere dalla direzione, l’allineamento della scuola "Alessandra Saba" ai ritmi della scuola pubblica porterà importanti benefici concreti a studenti, famiglie ed enti partner. Gli allievi potranno riprendere lo studio dello strumento in parallelo con le altre materie scolastiche, agevolando la pianificazione della routine settimanale fin da subito. Ma ci sarà anche una migliore programmazione didattica. "Un avvio precoce a metà ottobre - fanno sapere - garantisce la regolarità delle lezioni, permettendo di arrivare a maggio con una preparazione ottimale per i

concerti e i saggi finali, che godranno di una collocazione temporale ideale". Viene sottolineata poi la tempestività nella gestione degli orari: chiudere le iscrizioni il 15 settembre permetterà alla segreteria e alla direzione di formulare i calendari, comporre le classi e conciliare le esigenze di docenti e famiglie senza i consueti affanni e rincorse dell'ultimo minuto. E poi si parla di pianificazione finanziaria efficiente per i Comuni associati. L'anticipo dei termini

d'iscrizione consentirà alla scuola di elaborare e trasmettere con sollecitudine ai Comuni aderenti i preventivi di spesa calcolati sulle preiscrizioni, ottimizzando le procedure amministrative e la programmazione dei bilanci comunali.

La direzione invita pertanto tutti gli interessati – sia coloro che rinnovano la frequenza sia i nuovi allievi – a non ridursi agli ultimi giorni e a perfezionare la domanda entro e non oltre martedì 15 settembre 2026. Oltre tale data, non sarà infatti possibile garantire l'inserimento nei calendari di inizio anno scolastico. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, sulla modulistica e sull'offerta formativa, è possibile contattare la segreteria della scuola o visitare i canali ufficiali dell'istituto.

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