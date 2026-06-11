Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Selegas il “Pizza Day”, l’evento dedicato agli appassionati della pizza fatta in casa promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno e tra i momenti più attesi della manifestazione ci sarà il contest gratuito che decreterà il “Miglior pizzaiolo amatoriale del Pizza Day 2026”. La sfida è aperta a tutti gli amanti dell’arte bianca che si cimentano per passione nella preparazione della pizza. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo selegaspizzaday@gmail.com, indicando nome, cognome e recapito telefonico. Gli organizzatori precisano che non saranno ritenute valide le iscrizioni di pizzaioli professionisti, fornai e pasticceri.

A detenere il titolo conquistato nella scorsa edizione è Anna Casti di Villacidro, vincitrice del contest che aveva richiamato a Selegas concorrenti provenienti da tutta la Sardegna. L’anno precedente, in occasione della prima edizione della competizione, il primo premio era stato assegnato a Maurizio Soi di Senorbì. Per l’edizione di quest’anno gli organizzatori si aspettano una partecipazione ancora più numerosa. Sarà una vera sfida all’ultima pizza, all’insegna della creatività, della qualità degli impasti e della scelta degli ingredienti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la sana abitudine di preparare la pizza in casa, riscoprendo inventiva e tradizioni culinarie. Un’attenzione particolare è rivolta all’utilizzo di prodotti genuini e, il più delle volte, a chilometro zero, contribuendo così alla promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio. Il Pizza Day si conferma dunque non solo come una competizione gastronomica, ma anche come un’importante occasione di incontro e valorizzazione delle produzioni locali, capace di unire passione, convivialità e identità territoriale.

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